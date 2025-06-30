Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonu hasadı bereketli geçiyor

Dünya pazarından yoğun ilgi gören Türk somonu, son yıllardaki üretim ve ihracat başarısını yeni hasat sezonunda da sürdürüyor. Gökkuşağı alabalığı türü balıkların iç sularda kurulu kafeslerde yaklaşık 600 gram ağırlığa getirildikten sonra aralık-ocakta Karadeniz açıklarındaki kafeslere taşınmasıyla devam eden Türk somonu yetiştiricilik süreci, mayısta başlayan hasadın bu ay tamamlanmasıyla sona erecek.
Gökkuşağı alabalığı türü balıkların iç sularda kurulu kafeslerde yaklaşık 600 gram ağırlığa getirildikten sonra aralık-ocakta Karadeniz açıklarındaki kafeslere taşınmasıyla devam eden Türk somonu yetiştiricilik süreci, mayısta başlayan hasadın bu ay tamamlanmasıyla sona erecek.
Çapları 50, derinlikleri ise 25 metreyi bulan kafeslerde doğal yemlerle beslenerek 2-3 kilogram ağırlığa ulaşan somon, ağlardan toplandıktan sonra “livar” adı verilen havuzlarla işleme tesislerine taşınıyor.
Tesislerde gramaj tasnifinin ardından talebe göre taze, dondurulmuş veya işlenmiş olarak iç ve dış pazara gönderilen Türk somonu, Karadeniz Bölgesi'ne önemli ekonomik girdi sağlıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ihraç edilen 23 bin 307 ton Türk somonu karşılığında 159 milyon 940 bin dolar gelir sağlandı.
Aynı dönemde Türk somonunun en büyük alıcısı 20 bin 200 ton ile Rusya Federasyonu olurken, bu ülkeyi Belarus, Japonya, Vietnam ve ABD izledi.