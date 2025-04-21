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Kaşarlı tostun adı değişti: Artık o isimle satılacak

Kaşarlı tostun adı değişti: Artık o isimle satılacak

11:5921/04/2025, Pazartesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi adına adımlar atmaya devam ediyor. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunda kapsamlı değişikliklere imza attı. Onlardan biri "kaşarlı" adı ile satılan ürünler oldu. Yeni karara göre kaşarlı tostun adı da değişti. Artık o isimle satılacak. İşte kaşarlı tostun yeni adı...

Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde gerçek kaşar peyniri bulunmayan ancak sadece eritme peyniri kullanılan ürünlerde artık "kaşarlı" ifadesi yer alamayacak.


İşte kaşarlı tostun yeni adı


Bu kapsamda tüketicinin sıklıkla tercih ettiği pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” şeklinde etiketlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu adımın tüketicinin yanıltılmasını engellemek ve ürün içeriklerinin şeffaf biçimde sunulmasını sağlamak için atıldığını belirtti. Tüketicinin üründen ne beklemesi gerektiğini bilmesi gerektiği vurgulandı.

Düzenleme yalnızca süt ürünleriyle sınırlı değil


Tatlı ürünlerine ilişkin etiketleme kuralları da yeniden şekillendirildi. Özellikle baklava gibi geleneksel tatlılarda sıkça karşılaşılan içerik farklılıkları da bundan böyle etikette açıkça yer alacak. Yeni uygulamaya göre, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavalar, artık “fıstıklı baklava” adıyla satılamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak. Böylece tüketiciler hem damak tadı hem de alerjen riskler açısından daha doğru seçimler yapabilecek.

Bu adımın aynı zamanda gıda sektörü içinde etik rekabeti teşvik etmesi ve kaliteli üreticinin haksız rekabete uğramasını engellemesi bekleniyor.

Gıda Bülteni’nde yayımlanan bu yeni etiketleme kılavuzu ile, ürün isimlerinin artık içerikle birebir uyumlu olması sağlanacak.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#tost
#Kaşarlı tost
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