Kaşarlı tostun adı değişti: Artık o isimle satılacak

Düzenleme yalnızca süt ürünleriyle sınırlı değil





Tatlı ürünlerine ilişkin etiketleme kuralları da yeniden şekillendirildi. Özellikle baklava gibi geleneksel tatlılarda sıkça karşılaşılan içerik farklılıkları da bundan böyle etikette açıkça yer alacak. Yeni uygulamaya göre, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavalar, artık “fıstıklı baklava” adıyla satılamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak. Böylece tüketiciler hem damak tadı hem de alerjen riskler açısından daha doğru seçimler yapabilecek.