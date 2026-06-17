Kilo vermede yeni dönem: Zayıflama iğnelerinden sonra zayıflama hapları için binlerce kişi sıraya girdi

Katı kurallar ve yan etkiler

"Hapı yut ve zayıfla" imajıyla parlatılan bu yeni akım, aslında arka planda bir disiplin gerektiriyor. Popüler kültürün pratik bir çözüm olarak sunduğu bu ilacı kullanabilmek için hastaların her gün en az 8 saatlik bir açlığın ardından, sadece yarım bardak suyla hapı alması ve sonrasında yarım saat boyunca ağzına tek bir lokma bile koymaması gerekiyor. Bu katı rutinin dışına çıkıldığında ilacın hiçbir etkisi kalmıyor; bu da kolaya kaçmak isteyen kitlelerin bu popüler akımı sürdürmekte ne kadar zorlanacağını gösteriyor. Ayrıca, hap formunun da tıpkı iğneler gibi mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi ağır yan etkileri aynen barındırması, madalyonun saklanan diğer yüzünü oluşturuyor.