Kilo vermede yeni dönem: Zayıflama iğnelerinden sonra zayıflama hapları için binlerce kişi sıraya girdi

Kilo yönetimi dünyasında "zayıflama iğneleriyle" başlayan çılgınlık, yerini çok daha büyük bir tüketim dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. İnsanların egzersiz ve diyet yerine enjeksiyonlarla zahmetsizce zayıflama arayışı, şimdi de ilaç sektörünün en yeni ve en popüler hamlesiyle "zayıflama hapı" akımına dönüşüyor. İngiltere'de onay alan ve dünyanın ilk kilo verme hapı olarak lanse edilen Wegovy Pill, daha eczane raflarına bile inmeden popülaritenin zirvesine yerleşti.
Son dönemde Hollywood yıldızlarından sosyal medya fenomenlerine kadar herkesin dilinde olan zayıflama iğneleri yerini "iğne fobisi" olanların da kolayca katılabileceği bu yeni trende bırakıyor. Kolaya kaçarak hızlı sonuç almak isteyen kitleler için her gün bir hap yutmak, iğne yapmaktan çok daha cazip bir yaşam tarzı modeli olarak pazarlanıyor. Üstelik bu yeni popüler akımın aylık maliyetinin enjeksiyonlara göre daha ucuz olması, estetik ve hızlı zayıflama çılgınlığının çok daha geniş kitlelere yayılacağının işaretini veriyor.
Uzmanlar, bu yeni popüler akımın arkasındaki tıbbi gerçeklerin göz ardı edildiği konusunda hemfikir. İlacın etken maddesi semaglutid, vücuttaki GLP-1 hormonunu taklit ederek iştahı bıçak gibi kesse ve tokluk hissi verse de, hap formu aslında enjeksiyonlar kadar güçlü bir mucize sunmuyor.
Katı kurallar ve yan etkiler
"Hapı yut ve zayıfla" imajıyla parlatılan bu yeni akım, aslında arka planda bir disiplin gerektiriyor. Popüler kültürün pratik bir çözüm olarak sunduğu bu ilacı kullanabilmek için hastaların her gün en az 8 saatlik bir açlığın ardından, sadece yarım bardak suyla hapı alması ve sonrasında yarım saat boyunca ağzına tek bir lokma bile koymaması gerekiyor. Bu katı rutinin dışına çıkıldığında ilacın hiçbir etkisi kalmıyor; bu da kolaya kaçmak isteyen kitlelerin bu popüler akımı sürdürmekte ne kadar zorlanacağını gösteriyor. Ayrıca, hap formunun da tıpkı iğneler gibi mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi ağır yan etkileri aynen barındırması, madalyonun saklanan diğer yüzünü oluşturuyor.
Şeker hastalarının tedavisinde tedarih tehlikesi
Bu yeni zayıflama çılgınlığı, dünya genelinde yeni bir sağlık krizini tetikleme potansiyeline sahip. Mide asidinin ilacı parçalaması nedeniyle, vücudun ihtiyaç duyduğu etkiyi yakalayabilmek adına bu ilacın yani Wegovy Pill’in her bir dozuna, enjeksiyonlara kıyasla tam 100 kat daha fazla semaglutid maddesi yükleniyor. Zaten halihazırda dünya genelinde tedarik sıkıntısı yaşanan bu etken maddenin, yüz binlerce insanın "yeni akıma" kapılarak hapa hücum etmesiyle birlikte çok daha büyük bir küresel ilaç kıtlığına ve gerçek şeker hastalarının tedavisinin aksamasına yol açabileceği belirtiliyor.