Kim Milyoner'e damga vuran an: Messi yerine yumurta dedi

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Doğru cevabın Messi olduğunu gören yarışmacı, büyük bir şaşkınlık yaşayarak "Bilgim eskide kalmış demek. Yumurta ya yüksek alan bir şeydi ya da ilk görsel olarak aklımda. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.