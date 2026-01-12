Kim Milyoner'e damga vuran an: Messi yerine yumurta dedi

Ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'deki Instagram sorusu yarışmaya damgasını vurdu.
Büşra Aydın isimli yarışmacı, 500 bin TL değerindeki sorunun kilidini açarken karşısına çıkan soruda cevabını bildiğini ifade ederek hayatının hatasını yaptı. Üniversite öğrencisi Instagram sorusuna verdiği yanıt yanlış çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğrarken o anlar sosyal medyada oldukça konuşuldu.
İŞTE O SORU
"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır" sorusu soruldu.
Şıklar arasında ;
a- Lionel Messi
b- Kylie Jenner
c- Crİstiano Ronaldo
d- Yumurta seçenekleri yer aldı.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Doğru cevabın Messi olduğunu gören yarışmacı, büyük bir şaşkınlık yaşayarak "Bilgim eskide kalmış demek. Yumurta ya yüksek alan bir şeydi ya da ilk görsel olarak aklımda. Sağlık olsun" ifadelerini kullandı.
500 bin TL'lik soruya yanlış cevap veren yarışmacı, 50 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.