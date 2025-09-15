Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göntem'in bir videoda üniversiteli genç kızlara yönelik kullandığı ahlak dışı ifadelere tepki yağmıştı.
Kızılcık Şerbeti dizisi senaristi Merve Göntem'in bu akşam evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Göntem'in geçmişte bir sosyal medya hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözleri tepki çekmişti.
Röportajda Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini belirtmişti.
DİZİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu gündem olmuştu. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası tepkiler yağınca RTÜK inceleme başlatmıştı.