Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Skandal sözleriyle tepki çekmişti: Kızılcık Şerbeti senaristi gözaltına alındı

Skandal sözleriyle tepki çekmişti: Kızılcık Şerbeti senaristi gözaltına alındı

21:5815/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göntem'in bir videoda üniversiteli genç kızlara yönelik kullandığı ahlak dışı ifadelere tepki yağmıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisi senaristi Merve Göntem'in bu akşam evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Göntem'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Göntem'in geçmişte bir sosyal medya hesabında üniversiteli genç kızlara yönelik gayri ahlaki davranışları öven sözleri tepki çekmişti.

Röportajda Göntem, genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini belirtmişti.

DİZİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI


Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu gündem olmuştu. Dizideki yasak aşk sahneleri sonrası tepkiler yağınca RTÜK inceleme başlatmıştı.

#Kızılcık Şerbeti
#Merve Göntem
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz indirirse altın ne kadar çıkar? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve beklentiler