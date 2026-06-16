Komşular dikkat: Kapı önüne ayakkabı ve terlik bırakmanın cezası yargıya kadar uzanabilir

Bunun için yönetim planlarında bir hüküm olması gerekmektedir. İdari bir para cezası olabilir. Bunun dışında eğer yönetim planında bir hüküm varsa genel kurul kararıyla bir para cezası verilebilir, daha da ileri olarak ortak alana müdahale kasıtlı olarak devam edilirse savcılığa şikayet boyutu da olabilir" ifadelerini kullandı.