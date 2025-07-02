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Kurtlar Vadisi'nin efsane kadrosu yeniden bir arada: Yeni projenin sinyali mi?

Kurtlar Vadisi'nin efsane kadrosu yeniden bir arada: Yeni projenin sinyali mi?

13:192/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi oyuncuları, uzun bir aranın ardından yeniden buluştu. Efsane kadronun bir araya geldiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan kare, “Yeni bir proje mi geliyor?” sorusunu akıllara getirirken, pozları sosyal medyaya damga vurdu.

Geniş kadrosu ve unutulmaz replikleri ile bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncuları, uzun yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Sürpriz buluşma sosyal medyada büyük ilgi görürken, kareler hayranları heyecanlandırdı.

"Pala" karakterini oynayan Yüksel Arıcı, "Memati" karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun ve "Abdülhey" karakteriyle adından söz ettiren Kenan Çoban, bir etkinlik kapsamında bir araya geldi.

Bu özel anı fotoğraflamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncuların paylaşımı gündeme oldu.

Söz konusu fotoğraf kısa sürede ilgi odağı haline gelirken dizinin sıkı takipçilerinden "Sizi bir arada görmeyi çok özlemişiz", "Keşke efsane yeniden başlasa" gibi yorumlarda bulundu.

#Kurtlar Vadisi
#Gürkan Uygun
#Kenan Çoban
#Yüksel Arıcı
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