Türk televizyon tarihinin reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak yıllardır gözden uzaktı. Bir dönem 140 kilodan 85 kiloya düşmesi ile çok konuşulan ünlü oyuncu, son halini "Tek parça değişen var, o da yıllar" notuyla paylaştı.

1 /9 Efsaneleşen karakterleri ve unutulmaz sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.

2 /9 Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Güllü Erhan karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Erhan Ufak, kendine has tarzı ile büyük bir hayran kitlesi kazandı.

3 /9 Ancak, diziden ayrılınca gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam etti.

4 /9 Ünlü oyuncu, son olarak, verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

5 /9 140 kilodan 85 kiloya düştü. Ünlü oyuncu Erhan Ufak'ın uyguladığı diyet merak edildi.

6 /9 Güllü Erhan adıyla tanınan oyuncu, mide küçültme ameliyatı olmuştu.





7 /9 Erhan Ufak, oyunculuğu bırakmadı ancak yeni bir hayata adım attı.

8 /9 Kendi işini kurdu Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, Türk Sanat Akademisi kurdu.