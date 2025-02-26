Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi: Uzun zamandır görülmüyordu 'Tek değişen yıllar' diyerek paylaştı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi: Uzun zamandır görülmüyordu 'Tek değişen yıllar' diyerek paylaştı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:4526/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk televizyon tarihinin reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterini oynayan Erhan Ufak yıllardır gözden uzaktı. Bir dönem 140 kilodan 85 kiloya düşmesi ile çok konuşulan ünlü oyuncu, son halini "Tek parça değişen var, o da yıllar" notuyla paylaştı.

Efsaneleşen karakterleri ve unutulmaz sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Güllü Erhan karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Erhan Ufak, kendine has tarzı ile büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Ancak, diziden ayrılınca gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam etti.

Ünlü oyuncu, son olarak, verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

140 kilodan 85 kiloya düştü. Ünlü oyuncu Erhan Ufak'ın uyguladığı diyet merak edildi.

Güllü Erhan adıyla tanınan oyuncu, mide küçültme ameliyatı olmuştu.



Erhan Ufak, oyunculuğu bırakmadı ancak yeni bir hayata adım attı.

Kendi işini kurdu

Azerbaycan'a yerleşen ünlü isim, Türk Sanat Akademisi kurdu.

Son halini "Tek Parça Değişen Var, O da Yıllar" notuyla paylaştı.

#Erhan Ufak
#Kurtlar Vadisi
#Güllü Erhan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Göz, burun ve kulak damlası orucu bozar mı? İşte orucu bozan ve bozmayan tedavi yöntemleri