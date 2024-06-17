Kutsal topraklarda hacılara sağanak sürprizi

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.