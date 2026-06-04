Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler

Yollardaki bozukluklardan çok rahatsız olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor."