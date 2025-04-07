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Maraşlı dizisindeki efsane klasik araba satılıyor: Fiyatı gündem oldu

Maraşlı dizisindeki efsane klasik araba satılıyor: Fiyatı gündem oldu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
14:077/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk televizyon tarihine damga vuran 'Maraşlı' dizisiyle özdeşleşen efsane klasik araba satışa çıkarıldı. Burak Deniz'in başrol oynadığı 'Maraşlı' karakterinin kullandığı klasik araba, satış fiyatıyla herkesi şaşırttı.

2021 yılında ATV ekranlarında yayınlanan, Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi çok beğenilmişti.

Aksiyon ve dramın harmanlandığı dizide başrol oyuncusu Burak Deniz'in kullandığı yeşil renkli araba, özellikle erkek izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Diziyle özdeşleşen araba satışa çıkarıldı.

Yeşil renkli klasik otomobil için sahibinin istediği tutar ise dikkat çekti.

Sosyal medyada ara ara gündeme gelen araca, sahibi tarafından 900 bin TL fiyat belirlendi.

Dizinin ikonik aracı, hayranları arasında yoğun ilgi görürken, aracın yeni sahibinin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

#Klasik Otomobil
#Maraşlı
#Burak Deniz
#Alina Boz
#dizi

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