Mezarlık gezmek onların tutkusu oldu: 'Stresimizi azaltıyor huzur buluyoruz'

"Zamanda geriye yolculuk yapıyormuşuz gibi hissettiriyor"





Mar Yvette, dikkatini çeken bir mezar taşını gördüğünde, o kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yaptığını paylaştı. Paris’teki Père-Lachaise Mezarlığı’ndaki deneyiminden de bahsederek, "Burada dünyanın en ünlü sanatçıları, yazarları ve müzisyenleri gömülü. Bir kişinin yaşadığı dönemde dünyada neler olup bittiğini ve o kişi için hayatın nasıl olduğunu düşünmeyi seviyorum," dedi. Yazar ve eşi, yurtdışına seyahat ettiklerinde de mezarlıkları mutlaka ziyaret ettiklerini belirtti. "Mezarlıklar, tıpkı müzeler gibi, zaman içinde geriye bir adım atmanın en yakın yollarından biri," dedi ve bu ziyaretlerin onlara empati ve bağlantı duygusunu güçlendirdiğini vurguladı.



