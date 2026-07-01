Muayene katılım payları arttı: İşte devlet ve özel hastanelerde ödenecek yeni ücretler

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE 90 TL

Yeni düzenlemeye göre, ikinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı 50 TL olarak uygulanacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde ise katılım payı 90 TL olarak belirlendi.