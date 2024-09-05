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Hayat

Mutfaktaki sinsi tehlike: Meğer sebze ve meyveleri sadece yıkamak yetmiyormuş

Pınar Görgü
10:37 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:38 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Son dönemde yapılan araştırmalar, sadece yıkamanın meyve ve sebzelerdeki kalıntılardan tamamen arınmak için yeterli olmadığını gösterdi. Mutfaktaki sinsi tehlikeye dikkat. Uzmanlar, besinlerin kabuklarının soyulmasını öneriyor. İşte sebze ve meyve yıkarken dikkat etmeniz gereken püf noktalar.

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Çin'de bulunan Anhui Tarım Üniversitesi uzmanları meyve ve sebzelerin kabuklarına işleyen kimyasalları inceledi.

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Çıkan sonuca göre sağlıklı olmaları açısından meyve ve sebzelerin yıkanmasının yeterli olmadığı belirlendi.

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Araştırmacılar elma ya da salatalıkların kabuklarının da soyularak yenilmesi gerektiğini kaydetti.

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Sadece yıkamanın kabuklarda bulunan ve karaciğer kanserine neden olan zararlı zirai ilaçların yok olmasına yetmediği tespit edildi.

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Basit yıkamak hastalıkları beraberinde getiriyor


Özellikle meyveleri sudan geçirmek yetmiyor.


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En az 1 dakika suyun altında ovalayarak yıkamak gerekiyor. Uzmanlar meyve ve sebzeleri mümkünse kabuklarıyla tüketmeyin diyor.

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Bazı meyve ve sebzelerin kabukları bakteri ve tarım ilaçlarını içine hapsediyor.

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Yeşilliklerin mikroplardan arınması için suda uzun süre beklemesi şart.


Sebze ve meyveleri lavabonun içinde yıkamak da çok riskli.

#hijyen
#Karaciğer Sağlığı
#bulaşıcı hastalık
#meyve
#sebze
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