Ölümcül virüs yeniden hortladı! Sınır bölgelerine de sıçradı: Salgın hızla yayılıyor

İnsanlarda ve primatlarda görülen, yüksek ölüm oranına sahip Ebola virüsü yeniden hortladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan ölümcül virüs nedeniyle 246 şüpheli vaka ve 65 ölüm kaydedildi. Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşan vakalar sonrası sağlık otoriteleri harekete geçerken, virüsün yayılımını önlemek için sınır ötesi koordinasyon çalışmaları artırıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğudaki Ituri eyaletinde Ebola vakaları görüldü. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Vakaların özellikle Mongwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Ituri'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği belirtildi. Açıklamada, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü bildirildi.
Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüs nedir?
Ebola, insanlarda ve primatlarda görülen, yüksek ölüm oranına sahip viral bir enfeksiyon hastalığıdır. “Filoviridae” ailesine ait Ebola virüsü tarafından ortaya çıkar ve ilk kez 1976 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Sudan’da eş zamanlı salgınlarla tespit edilmiştir. Hastalık, ağır kanamalı ateş tablosuna yol açabilir.
Ebola virüs nasıl bulaşır?
Ebola virüsü insandan insana doğrudan temas yoluyla bulaşır. Başlıca bulaş yolları şunlardır:
Enfekte kişinin kan, kusmuk, idrar ve diğer vücut sıvılarıyla temas
Virüs taşıyan kişiye ait kirli eşyaların kullanılması
Enfekte hayvanlarla temas (özellikle yarasa ve primatlar)
Sağlık çalışanlarının korunmasız temasları
Hastalık hava yoluyla (öksürük/nefes) kolayca bulaşmaz; temas esaslıdır.
Ebola virüs belirtileri nelerdir?
Yüksek ateş
Şiddetli halsizlik
Kas ağrısı
Kusma ve ishal
İç/dış kanamalar (ileri evrelerde)
Ebola virüs aşısı var mı?
Evet. Özellikle Zaire ebolavirüsü türüne karşı geliştirilen aşılar bulunmaktadır.
En yaygın kullanılan aşı: rVSV-ZEBOV (Ervebo)
Salgın bölgelerinde temaslı kişilere uygulanarak yayılımı durdurmak için kullanılır.
Ebola virüs tedavisi var mı?
Kesin “tek bir tedavi” yoktur ancak:
Antiviral ilaçlar (ör. monoklonal antikor tedavileri)
Yoğun sıvı desteği
Elektrolit dengesi ve semptomatik tedavi
erken müdahale ile ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilir.