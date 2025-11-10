Ömrünü torunlarına adayan dedeye tahliye şoku: Bu dram yürekleri yaktı

‘ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE OLMAK İSTİYORUM’

Torunları için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını söyleyen Kadri Övüş, “3 torunum var. 2'sinin annesi 2022'de vefat etti. Çocukların annesinin vefatının ardından eşim çocuklara bakmaya başladı. 10 ay önce eşim de vefat edince çocuklara ben bakıyorum. Çocukların babaları cezaevinde. Çocuklar benim vasiliğimde. Çocuklara koruyucu aile olmak istiyorum. Sabah kalkıyorum onlara kahvaltılarını hazırlıyorum, okula götürüyorum, çıkışta alıyorum" dedi.