Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ordu'da inşaat şirketinden ilginç jest: Kimse bakmadan geçemiyor

Ordu'da inşaat şirketinden ilginç jest: Kimse bakmadan geçemiyor

12:4913/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber

Ordu’da bir inşaat firması, yeni başladığı proje şantiye alanına televizyon şeklinde boşluk bırakarak ’şantiye izleme alanı’ oluşturdu.

Ordu’da faaliyet gösteren bir inşaat firması da Karadenizli zekasını konuşturdu. Firma, Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de başladığı yeni projesi için ’şantiye izleme alanı’ oluşturdu. Nostalji şeklindeki televizyon teması ile tasarlanan ve boş bırakılan alandan insanlar, adeta ’ata sporu’ gibi adlandırılan iş makineleri çalışmalarını izleyebilecek. Televizyon tasarımının altında ’şantiye izleme alanı’ yazan ve dikkat çeken uygulama, vatandaşların de beğenisini kazanırken, Karadenizli insanların kıvrak zekası akıllara geliyor.


Projenin zekice olduğunu söyleyen Emrah Özkan, "Ben de dün gördüm ve dikkatimi çekti. Buradan geçen vatandaşların çok dikkatini çekiyor. Kim tasarladı ise kendisini tebrik ediyorum. İnsanımız böyle çalışmaları çok seviyor. Buradan geçen vatandaşlar zaten iş makinelerinin nasıl çalıştığını izliyorlar. Onlar için de eğlenceli vakit oluyor" dedi.


Mahallede esnaf olan Eftal Olgun da güzel ve değişik bir proje olduğunu belirterek, "Karadeniz insanına yakışan bir düşünce. İnsanların çok dikkatini çekiyor, burada olup bitene bakıyorlar. Bilgisi olan, olmayan bilgi veriyor. Burası kapalı olsa insanlarda merak olurdu. Bu zaten en büyük hobimiz, yapılan bir şeyin de nasıl ortaya çıkacağını merak ediyoruz" şeklinde konuştu.


Erdoğan Çakar ise merak eden insanlar için çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek, "Yapanların eline sağlık. Burada yaklaşık bin kişi alanı izliyor, bu tam Karadenizli zekası" ifadelerine yer verdi.



#ordu
#inşaat
#şantiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz 14. Bölüm Fragmanı İzle: Oruç Ölecek mi? Eleni Gözaltında, İso Fadime ile Evleniyor!