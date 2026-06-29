Osman Bektaş'tan beklenen İstanbul depremi için ezber bozan açıklama: '7'nin üzeri düşük ihtimal'

KUMBURGAZ 'KİLİTLİ' FAY DEĞİL

Kumburgaz açıklarındaki fay hattının uzun süredir öne sürüldüğü gibi tamamen kilitli bir fay olmadığını ifade eden Osman Bektaş, bu nedenle söz konusu segmentin beklendiği ölçekte büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını öne sürdü.





Bektaş, Tekirdağ'dan Kumburgaz'a doğru ilerledikçe fayın sürünme derinliği ile depremlerin odak derinliklerinin belirgin şekilde sığlaşmasının bu iddiayı destekleyen önemli bir veri olduğunu ifade etti.