Osman Bektaş'tan beklenen İstanbul depremi için ezber bozan açıklama: '7'nin üzeri düşük ihtimal'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz ve Avcılar açıklarındaki fay hatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Her iki fay hattının da 7'nin üzerinde deprem üretme olasılığının düşük olduğunu belirten Osman Bektaş, "İstanbul'un doğusunda da batısında da 7'nin altındaki orta büyüklükteki depremler gelecekte baskın olacak" dedi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen İstanbul depremine ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Bektaş, yıllardır konuşulanın aksine İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini belirtti.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, Alman ve Japon bilim insanlarının 2019-2023 yılları arasında yürüttüğü "creep" (fayın sürünerek deprem enerjisini kademeli olarak boşaltması) çalışmalarına dikkat çekti.
KUMBURGAZ 'KİLİTLİ' FAY DEĞİL
Kumburgaz açıklarındaki fay hattının uzun süredir öne sürüldüğü gibi tamamen kilitli bir fay olmadığını ifade eden Osman Bektaş, bu nedenle söz konusu segmentin beklendiği ölçekte büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olmadığını öne sürdü.
Bektaş, Tekirdağ'dan Kumburgaz'a doğru ilerledikçe fayın sürünme derinliği ile depremlerin odak derinliklerinin belirgin şekilde sığlaşmasının bu iddiayı destekleyen önemli bir veri olduğunu ifade etti.
"BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ 7'DEN KÜÇÜK"
Uluslararası araştırmaların da Marmara Fayı'nın tek parça halinde kırılarak büyük bir "mega deprem" oluşturacağı görüşünü desteklemediğini savunan Osman Bektaş, riskin daha çok bağımsız fay hatlarında meydana gelebilecek daha düşük büyüklükteki depremlerle sınırlı kalacağını dile getirdi. Bektaş, "Sonuç olarak beklenen İstanbul depremi 7'den büyük değil, 7'den küçük olmalı" ifadelerine yer verdi.
AVCILAR FAYI 7'DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETİR Mi?
Avcılar hattının da 7'den büyük deprem üretip üretemeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı boyunca batıdan doğuya 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında meydana gelen 5 ila 6'nın üzerindeki büyüklükteki depremlerin, beklenen 7'nin üzerindeki tek parça bir kırılmayı başlatmadığını ve kırılmaların Avcılar açıklarına kadar ilerlediğini ifade etti.
1963 yılında Adalar segmentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin de büyük bir zincirleme kırılmaya dönüşmediğini belirten Bektaş, bu nedenle Ana Marmara Fayı'nın sürünmenin (creep) en belirgin olduğu ve deprem odak derinliklerinin en sığlaştığı Avcılar-Kumburgaz arasındaki 15-20 kilometrelik kesimde 7'nin üzerinde bir deprem üretecek düzeyde yüksek gerilim birikimi olasılığının oldukça düşük olduğunu kaydetti.
"7'NİN ALTINDAKİ DEPREMLER GELECEKTE DE BASKIN OLACAK"
Bektaş, bu nedenle İstanbul'un batısında ve doğusunda 20. ve 21. yüzyılda görülen 7 büyüklüğünün altındaki orta büyüklükteki depremlerin gelecekte de baskın olabileceğini belirtti.