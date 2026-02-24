Osman Müftüoğlu'ndan oruç tutanlara kritik uyarı: İftar ve sahurda yapılan bu yanlış kas kaybına neden oluyor

Ramazan’da doğru bilinen pek çok alışkanlık sağlığı tehdit edebiliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutarken en sık yapılan 10 kritik hatayı sıraladı. Müftüoğlu, “İftar ve sahurda sofradaki bu eksiklik kas kaybına neden oluyor” uyarısında bulundu.

1 /11 Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan boyunca fark etmeden sağlığı olumsuz etkileyen yanlışları tek tek açıkladı. İşte vücudu gizlice yoran ve çoğu kişinin her gün tekrarladığı o kritik yanlışlar…

2 /11 1- İftarda hızlı ve fazla yemek Saatlerce boş kalan mideye bir anda yüklenmek şişkinlik, reflü ve ani kan şekeri yükselimesine yol açar.

3 /11 2- Karbonhidrat & tatlı ikilisi Beyaz ekmek, pilav ve tatlı tüketimi kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur.

4 /11 3- Protein eksikliği İftar ve sahurda protein eksikliği gün içinde halsizlik ve kas kaybı riskini artırıyor.

5 /11 4- Sahurun atlanması Sahur yapmamak metabolizmayı yavaşlatırken, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğünü tetikleyebiliyor.

6 /11 5- Az su içmek Susuzluk; baş ağrısı, kabızlık ve çarpıntının en büyük nedeni.

7 /11 6- Geç saatlere kadar ekran kullanımı Uyku düzeninin bozulması hormonal dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

8 /11 7- Hareketsiz kalmak Tamamen oturmak kas kaybını artırır.

9 /11 8- Gazlı ve şekerli içeceklerle iftar Mideyi şişirir, boş kalori yükler.

10 /11 9- Aşırı çay ve kahve tüketimi Fazla kafein uykusuzluk ve çarpıntıya neden olabiliyor.