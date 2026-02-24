Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Osman Müftüoğlu'ndan oruç tutanlara kritik uyarı: İftar ve sahurda yapılan bu yanlış kas kaybına neden oluyor

Osman Müftüoğlu'ndan oruç tutanlara kritik uyarı: İftar ve sahurda yapılan bu yanlış kas kaybına neden oluyor

13:1824/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan’da doğru bilinen pek çok alışkanlık sağlığı tehdit edebiliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, oruç tutarken en sık yapılan 10 kritik hatayı sıraladı. Müftüoğlu, “İftar ve sahurda sofradaki bu eksiklik kas kaybına neden oluyor” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan boyunca fark etmeden sağlığı olumsuz etkileyen yanlışları tek tek açıkladı. İşte vücudu gizlice yoran ve çoğu kişinin her gün tekrarladığı o kritik yanlışlar…

1- İftarda hızlı ve fazla yemek

Saatlerce boş kalan mideye bir anda yüklenmek şişkinlik, reflü ve ani kan şekeri yükselimesine yol açar.

2- Karbonhidrat & tatlı ikilisi

Beyaz ekmek, pilav ve tatlı tüketimi kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur.

3- Protein eksikliği

İftar ve sahurda protein eksikliği gün içinde halsizlik ve kas kaybı riskini artırıyor.

4- Sahurun atlanması

Sahur yapmamak metabolizmayı yavaşlatırken, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğünü tetikleyebiliyor.

5- Az su içmek

Susuzluk; baş ağrısı, kabızlık ve çarpıntının en büyük nedeni.

6- Geç saatlere kadar ekran kullanımı

Uyku düzeninin bozulması hormonal dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

7- Hareketsiz kalmak

Tamamen oturmak kas kaybını artırır.

8- Gazlı ve şekerli içeceklerle iftar

Mideyi şişirir, boş kalori yükler.

9- Aşırı çay ve kahve tüketimi

Fazla kafein uykusuzluk ve çarpıntıya neden olabiliyor.

10- İlaç saatlerinin değiştirilmesi

Kronik rahatsızlığı olan kişilerin ilaç kullanım saatlerini doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerekiyor.

#Osman Müftüoğlu
#iftar
#sahur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti bedeli 2026