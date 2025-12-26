Osmangazi Belediyesi'nden Noel saygısızlığı: Ecdadın yurdunda yapılan kutlamalar tepki çekti

CHP yönetimindeki belediyenin "Yeni Yıl Festivali" adı altında birçok yerel haber sitesinden duyurduğu organizasyon, Osmangazi Meydanı'ndaki uygulamalarla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar için hazırlanan eğlence alanlarında "Noel Baba" ve "Noel Anne" kostümü giymiş palyaçoların yer alması dikkat çekti. Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin metfun bulunduğu tarihi ilçede, Hristiyan kültürüne ait sembollerin ön plana çıkarılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu.
Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları etkinliğe yönelik sert eleştirilerde bulundu. Vatandaşlar, yapılan organizasyonu "kültürel değerlerin yozlaştırılması" ve "Hristiyan ritüellerinin normalleştirilmesi" çabası olarak yorumladı.
Sosyal medyada öne çıkan tepkilerde, "Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin yurdunda yapılanlara bakın", "Çocuktan eğitmeye, normalleştirmeye çalışıyorlar" ve "CHP'liler Hristiyan ritüellerine neden özeniyor?" ifadeleri yer aldı.
Bazı kullanıcılar durumu "Ata yadigarı CHP yönetimine geçerse sonuç bu olur" sözleriyle eleştirirken, belediyenin "yılbaşı soslu Noel festivali" düzenlediğini savundu