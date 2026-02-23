Osmanlı'daki 'zimem defteri' geleneği ile 3 esnafın veresiye defterini satın aldı: 200 bin liralık borcu kapattı

'ESNAF VE VATANDAŞLAR RAHATLADI'





MÜSİAD İl Temsilcisi Ahmet Adan da 'zimem defteri' geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Zimem geleneği, Osmanlı'dan günümüze uzanan çok kıymetli bir mirastır. Bu gelenek sayesinde hem esnaflarımız rahatlıyor hem de borçlu, durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın üzerindeki yük hafifliyor. MÜSİAD olarak daha önce de var olan bu geleneği yeniden canlandırdık. Bu yıl da aynı anlayışla uygulamaya devam ettik. Esnafımızın yıllarca tahsil edemediği, daha doğrusu ödeme imkanı olmayan vatandaşlarımızın borçlarını kapattık ve defterlerin tamamını satın aldık. Böylece hem esnaflarımız rahatladı ve ticaretini sürdürebilecek duruma geldi hem de borçları nedeniyle belki de bu dükkanların önünden dahi geçemeyen vatandaşlarımızın yükü hafiflemiş oldu. Artık gönül rahatlığıyla yeniden alışveriş yapabilecekler" diye konuştu.