Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davalık olmuştu: Deniz Bulutsuz karar sonrası sevincini böyle paylaştı

"Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

Deniz Bulutsuz, "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkumiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım" dedi.