Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davalık olmuştu: Deniz Bulutsuz karar sonrası sevincini böyle paylaştı

Oyuncu Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ozan Güven hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası, "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun yılma" suçlarından ise beraatına karar verdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Bulutsuz sessizliğini bozdu ve ilk kez bir paylaşım yaptı.
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
5 yıl süren hukuki mücadelenin ardından oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada karar çıktı.
Ozan Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından beraatine, "kasten yaralama" suçundan ise bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.
Kararın açıklanmasının ardından Deniz Bulutsuz, sessizliğini bozdu.
"Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
Deniz Bulutsuz, "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkumiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım" dedi.