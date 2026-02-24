Yeni Şafak
Ramazan coşkusu sokaklara taştı: Fener alayına yoğun katılım

13:3124/02/2026, Salı
IHA
Buldan İlçe Müftülüğü tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının manevi atmosferi Buldan sokaklarına taşındı. Teravih namazının ardından Buldan Çarşı Camii önünden başlayan fener alayı yürüyüşü, din görevlileri, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla coşkulu bir korteje dönüştü.

Ellerinde fenerlerle ilçe merkezinde yürüyen kalabalık, etkinliği Alanyazı Meydanı’nda tamamladı.



Program sonunda fener alayına katılan çocuklara Buldan İlçe Müftülüğü tarafından balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.




 Etkinlik, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren görüntülere sahne oldu.

