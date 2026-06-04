Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı: 'Cenazeme gelmesin'

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden televizyoncu Reha Muhtar'ın vefatından önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vasiyetini duyurduğu ortaya çıktı.
Reha Muhtar, birkaç gün önce Bodrum'da yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar dün hayatını kaybetti.
Reha Muhtar'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından daha önce yaptığı paylaşımlar da gündem oldu.
Muhtar paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı görüldü.
Reha Muhtar ve Deniz Uğur, ikiz çocukları Poyraz ve Ayşenaz'ın velayet davasıyla ilgili sık sık gündeme gelerek birbirlerini suçlamıştı.