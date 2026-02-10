Yeni Şafak
“Restine rest” dedi karşı hamle gecikmedi! Kızılcık Şerbeti’nde başrol krizi: Diziden kovulan Doğukan Güngör ile Seray Kaya arasında ipler koptu

11:2810/02/2026, Salı
Kızılcık Şerbeti'nde başrol krizi! Eski partnerler arasında ipler koptu. Show TV ekranlarında yayınlanan ve bu sezon oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, bu kez kulislerden yansıyan yeni bir krizle gündeme geldi. Diziden çıkarılan başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile bu sezon kadroya dahil olan Seray Kaya arasında ipler koptu. Sosyal medyada başlayan gerilim, “başrol krizi” iddialarını beraberinde getirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve bu sezon oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklerle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, bu kez kulislerden yansıyan krizle gündeme geldi. Diziden çıkarılan başrol oyuncusu Doğukan Güngör ile bu sezon kadroya dahil olan Seray Kaya arasında ipler koptu. Sosyal medyada başlayan gerilim, “başrol krizi” iddialarını beraberinde getirdi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında kapsamında test sonucu pozitif çıkan oyuncu Doğukan Güngör, kanal yönetiminin isteği doğrultusunda başrolü olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Oyuncu kadrosunda yapılan değişiklik sonrası adeta yepyeni bir diziye dönüşen Kızılcık Şerbeti'nde, başrol Doğukan Güngör'ün vedası sonrası yerine, Emre Dinler getirilmişti.


Bu süreçte dizinin yeni yüzlerinden Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güngör’e destek vermişti. Ancak Kaya’nın, yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından 6 üzeri reyting alan son bölüm için yaptığı kutlama paylaşımı, ikili arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Reyting başarısını dans ederek kutlayan Kaya’nın bu paylaşımı, iddiaya göre Doğukan Güngör’ü rahatsız etti. Gelişmenin ardından Güngör’ün, Seray Kaya’yı sosyal medyada takipten çıkardığı ortaya çıktı.


Kaya’dan bu hamleye gecikmeden karşılık geldi. Ünlü oyuncu, kendisini takipten çıkaran Güngör’ü arkadaş listesinden sildi. Karşılıklı hamleler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Kızılcık Şerbeti kulislerinde krizin büyüdüğü yorumları yapıldı.

#Kızılcık Şerbeti
#Doğukan Güngör
#Emre Dinler
#Seray Kaya
