Sadece 20 gün sürüyor: Gümüşhane’deki bu güzelliği görmek isteyenler bölgeye koşuyor

Sarıçiçek Vadisi’ni görmek için ilk kez bölgeye gelen ziyaretçilerden Mehmet Kaçan ise havzanın büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu belirtti. Vadideki renk tonlarının etkileyiciliğine değinen Kaçan, "Burası Gümüşhane merkezine yakın, ulaşımı oldukça kolay ve düz bir yola sahip. Dağların arasında muazzam bir sarı vadi ile karşılaştım. Normal şartlarda havalar sıcak gitseydi çiçekler tamamen açmış olacaktı ancak havaların soğuk olmasından ötürü yeni yeni açmaya başlamış. Bu haliyle bile yeşille sarının uyumu, temiz havası ve vadinin genişliği insanı çok etkiliyor. İlk defa gelmeme rağmen bölgeyi çok beğendim, herkesin bu doğa harikasını görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.



