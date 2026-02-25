Sadece 3 malzemeyle yapılıyor: İşte Peygamber Efendimizin en sevdiği tatlı

Ne fırın gerekiyor ne de şerbet… Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği rivayet edilen bu tatlı, üç malzemeyle hazırlanıyor ve doğal içeriğiyle dikkat çekiyor. Sade malzemelerle hazırlanan bu tatlı, uzun açlık dönemlerinde enerji verici özelliğiyle iftar ve sahur sofralarında tercih ediliyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in severek yediği tatlılar da sofralarda ön plana çıktı.
Hadis kaynaklarında Peygamberimizin tatlı ve balı sevdiğine dair rivayetler yer alırken, İslam kültüründe sade ve doğal beslenmenin önemine de dikkat çekiliyor. Bu yönelimin günümüzde bilinen en meşhur örneklerden biri sahine tatlısı...
Gösterişten uzak, doğal ve besleyici içeriğiyle öne çıkan bu tatlı, yalnızca üç malzemeyle hazırlanıyor, uzun açlık dönemlerinde enerji verici özelliğiyle iftar ve sahur sofralarında tercih ediliyor.
Sadelikteki bereket
Uzun süre tokluk hissi sağlaması, rafine şeker içermemesi ve besleyici yapısı nedeniyle özellikle Ramazan sofralarında tercih ediliyor. İsteğe göre üzerine ceviz, fındık ya da susam eklenebilen tarif, birkaç dakika içinde hazırlanabiliyor. Ne şerbet kaynatmak gerekiyor ne de fırın kullanmak…
Tarifi asırlardır değişmiyor
Uzmanlar, tahin ve balın içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda hızlı enerji sağladığını belirtiyor. Bu yönüyle sadece bir tatlı değil, aynı zamanda besleyici bir öğün alternatifi olarak da değerlendiriliyor.
Peygamberimizin sevdiği lezzetleri yaşatmak isteyenler için bu tarif, hem manevi hem de kültürel bir miras niteliği taşıyor. Asırlardır değişmeyen bu sade karışım, bugün de sofralara bereket katmaya devam ediyor.
Sahine tatlısı nasıl yapılır: Malzemeler ve tarif
Malzemeler:
Tahin
Bal
(İsteğe bağlı) Zeytinyağı, ceviz/fındık, susam veya tarçın
Yapılışı:
Bir kasede tahin ile balı güzelce karıştırın.
İsterseniz kıvamı açmak için az miktarda zeytinyağı ekleyin.
Servis tabağına aktarın. Üzerine dövülmüş ceviz veya fındıkla süsleyebilir, susam ya da tarçın serpebilirsiniz.
Bu pratik tarif, hem besleyici hem de manevi bir anlam taşıyan bir seçenek olarak sofralara renk katıyor.
Neden bu tatlı?
Sade ama enerji dolu bu lezzetin tercih edilmesinde birkaç neden öne çıkıyor.
Doğal içerik: İşlenmiş şeker yerine tahin ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılıyor.
Enerji deposu: Uzun açlık süresinden sonra vücuda hızlı ve doğal enerji sağlar.
Sünneti yaşatma: Peygamber Efendimizin (sav) sevdiği tatlı ve tatlılara yönelme geleneğini yaşatmak isteyenler için güzel bir örnek.
Ramazan sofralarında tadı ve hikâyesiyle dikkat çeken sahine tatlısı, hem geleneksel lezzetleri hatırlamak hem de iftar sonrası hafif bir tatlı keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.