Salkım aralama işlemi için kesiliyor: Ziyan olmasın diye ekonomiye kazandırılıyor

Sarıgöl'de yaklaşık 200 bin dönümlük bağ alanının en az 30 bin dönümünde salkım aralama işlemi sırasında kesilen korukların, doğru şekilde değerlendirilmesiyle önemli bir ekonomik katkı sağlanabileceğini belirten Topdemir, koruk suyunun Ege mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Koruklarımız tarladan gelip temizce yıkandıktan sonra makinemizde ezme işlemini yapıyoruz. Elde ettiğimiz bu tertemiz koruk suyu, ister koruk şerbeti olarak tüketilebilir, isterse biraz güneşte bekletilip tüm yemeklerde, salatalarda ve sarmalarda kullanılabilecek bir gıda maddesi haline getirilebilir. Bu ürün, Ege'nin en güzel lezzetlerinden biridir" şeklinde konuştu.







