Sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. 7'den 70'e herkesin gözüne taht kurmuş, mütevazi kimliğiyle. Gerçekten insanlığıyla çok kıymetli bir üstadımızı kaybettik. Benim için çok zor oluyor aslında. Bu dönemde çocukluğumdan beri hayallerimi süsleyen, ruh dünyama yol gösteren, tüm şarkıcılarımızı. Tabii ki bu bir döngü . Vefatıyla çok üzülüyorum, bu cenazelere de katılarak ama en azından yıllarca yol gösterecek, insanlarda eserler bırakacak, çok güzel tınılar bırakacak eserler bıraktılar. O yüzden hepimizin başı sağolsun. Dediğim gibi yıllarca unutulmayacak. Güzel besteleri vardı. Bugün buradaki kalabalığı da gördünüz. Çok duygu dolu anlar yaşadık törende de. O yüzden başımız sağolsun tüm milletimizin sevenlerinin" dedi. İlhan Şeşen'in cenazesi Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)







