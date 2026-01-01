Şehir yaşamından sıkılan çift 10 dönümlük çiftlik kurup doğal hayata döndü

‘UYUM SAĞLAYAMACAĞIMI DÜŞÜNMÜŞTÜM’





Şehirdeyken yoğun ve zorlu bir hayatları olduğunu belirten Pınar Çakmak ise “2 yıl öncesine kadar zorlu bir hayat şartlarımız vardı. İş tempomuz çok yoğundu. 3 çocuğumuz olduğu için hem iş hem ev hem çocukların düzeni, gerçekten şehirde çok zor bir hayatımız vardı. Pandemiden sonra eşimin isteği ile köye döndük. Ben başlangıçta sıcak bakmadım. Çünkü zorlanacağımı düşünmüştüm. Köy hayatında büyüyen biri olmadığım için yapamayacağımı ve uyum sağlamayacağımı düşünmüştüm. Ancak sağ olsun eşim bana çok destek oldu. Biz de ona güvendik. Güvenimizi de boşa çıkarmadık. İstifa edip, buraya bir düzen kurduk. Şu an çok memnunuz. Burayı çok seviyoruz. Burada her şey özgür. Çocuklarımız çok rahatlar. Gürültü yok. Kalabalık yok. Güven ortamında. Köydeki dostluklarımız çok farklı. Buradaki insanları çok sevdik. Sohbetler çok güzel. Memnunuz. Doğa ile iç içeyiz. Güzel bir hayat yaşamaya çalışıyoruz” diye konuştu.





‘BURASI HAYVAN KORKUMU YENMEYİ SAĞLADI





Çevreden aldığı tepkilere de değinen Çakmak, şöyle konuştu:





“İlk başta herkes bu duruma çok şaşırmıştı. Uyum sağlayamayacağımızı söylediler. Eşime çok güvendim. Ona hep güvenerek hareket ettim. Tepkiler aldık. Ama sonunda başardık. Önemli olan bu. Eşimle, ‘Neden bu kararı 10 yıl önce almadık?’ diyoruz. Bizim için çok geç kalınmış bir plandı. Keşke çocuklarımız daha küçük yaşlardayken buraya gelseydik. Hep bu kökende ve kültürde büyütebilseydik. Buraya geldiğim için hiç pişmanlık yaşamadım. Çok seviyorum. Daha önce hayvanlardan çok korkardım. Yaklaşamaz, dokunamazdım. Burası o korkumu da yenmemi sağladı. Köpekleri seviyorum, tavşanlarımız, kedilerimiz var. Bu korkumu yendim. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Demek ki aşılabiliyormuş. Köy hayatının bana en büyük katkılarından biri de bu oldu.”











