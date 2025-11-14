Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

Şehit babasını oyuncağına sarılarak bekledi

12:4114/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Amasyalı Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan ve Çorumlu Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin cenazeleri Amasya Merzifon Havalimanı’nda karşılandı. İki çocuk babası Şehit Kaplan’ın 8 yaşındaki kızı Cemre babasının cenazesini oyuncağına sarılarak bekledi. O anlar yürekleri dağladı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı’na indi. 

Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kaplan’ın cenazesi karayolu ile Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği’nin cenazesi de memleketi Çorum’a gönderildi. 

Cenazeler, Cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.

#Gürcistan
#Türk Hava Kuvvetleri
#Şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları