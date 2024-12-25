Sinop'ta deniz çekilince ortaya bu görüntüler çıktı: En son 50 yıl önce olmuştu

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde denizin çekilmesiyle birlikte Güllüsu Kayalıkları karaya dönüştü.
Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde bulunan ve kayalıkların doğal oluşumuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Güllüsu Kayalıkları'nda 50 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı.
Etrafı denizle çevrili olan kayalıklar, denizin çekilmesiyle çevresi taşlarla kaplı kara haline dönüştü.
Denizin çekilmesi çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.
Güllüsu Kayalıkları'nda en son 50 yıl önce böyle bir doğa olayı yaşandığını söyleyen İlyas Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:
“Böyle bir manzara ile uzun süredir karşılaşmamıştım. En son çocukluğumuzda böyle bir olay yaşandı. Aynen bu şekilde deniz geri çekilmişti ve bayraklı taş olarak bilinen kayalığın çevresi taşlarla dolmuştu."