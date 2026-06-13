Sivas'taki 1 liralık gizem 10 yıldır çözülemiyor: Bulana 111 bin TL ödül var

10 yıldır bulunamadı onlarca tuğla kırıldı ve hiç birinden çıkmadı. Biz bulunmasını çok istiyoruz. Herkes gibi bizde heyecanla bekliyoruz. Bu yıl onuncu yılımızda eğer ki bulunamazsa sosyal medya hesabımızda 111 bin takipçiye ulaştığımızda biz tuğlanın yerini açıklayacağız. Bir kişi sadece tuğlanın yerini biliyor ama bu bir sır. Mantığıyla birlikte 1 liranın nerede olduğunu anlatacağız" dedi.