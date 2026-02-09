Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ömer Danış hakkında yeni bir haber geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Danış için sosyal medyada acil kan çağrısında bulunuldu ve son sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.
'Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar' şarkısıyla tanınan 57 yaşındaki Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şarkıcıyla ilgili yapılan ilk açıklamada acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir paylaşım daha geldi. Hastanede tedavisi devam eden şarkıcıyla ilgili yayımlanan son mesajda, ''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' ifadelerine yer verildi.
ÖMER DANIŞ KİMDİR?
Ömer Danış, 10 Haziran 1968 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Sanatçı, müzikle 1980 yılında Elazığ’da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98 olmak üzere toplam dört adet solo albüm çıkardı. Ömer Danış, 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı. 12 parçanın bulunduğu albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya ve sanatçının kendi besteleri yer aldı.