Sevenlerinin son sağlık durumunu merak ettiği Danış'ın Instagram hesabından bir paylaşım daha geldi. Hastanede tedavisi devam eden şarkıcıyla ilgili yayımlanan son mesajda, ''Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun'' ifadelerine yer verildi.







