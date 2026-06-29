Sosyal medyada hızla yayılıyor: Bakanlıktan bu yiyeceği sakın tüketmeyin uyarısı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medyada özellikle çocuklar arasında yayılan "Ejderha Nefesi" adlı sıvı azotlu atıştırmalıklara karşı kritik bir uyarı yayımladı.
Milyonlarca izlenmeye ulaşan ve tüketildiği esnada ağızdan yoğun bir duman çıkmasını sağlayan bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığı tespit edildi.
Bakanlık, estetik bir duman illüzyonu oluşturmak amacıyla sunulan bu tehlikeli akıma karşı “Sakın tüketmeyin” çağrısında bulundu.
Ejderha Nefesi nedir?
Sosyal medya mecralarında bir görsel şov olarak pazarlanan bu sıra dışı atıştırmalıklar, yaklaşık -196 santigrat derece gibi aşırı düşük bir sıcaklığa sahip olan sıvı azot yardımıyla imal ediliyor.
Sıvı azot tam buharlaşmazsa sağlık problemleri başlıyor
Bakanlığın paylaştığı verilere göre, sıvı azotun yeterince uçmaması durumunda tüketicilerde şu ciddi sağlık problemleri görülebiliyor:
Ağız ve dil bölgesinde derin termal yanıklar,
Dişlerde ani sıcaklık değişimine bağlı ciddi hasarlar,
Boğaz ve solunum yollarında kalıcı yaralanmalar.