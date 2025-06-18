Günlerce, hatta aylarca diyet yapmanıza rağmen tartıda o rakam bir türlü düşmüyor mu? Belki de sorunun ne yediğinizden çok diyete ne zaman başladığınızda saklıdır. Bilim insanlarına göre, diyete ya da egzersiz rutinine başlama tarihi, başarı oranınızı sandığınızdan çok daha fazla etkiliyor. İşte, zayıflama sürecinizin gizli anahtarı olabilecek o araştırma sonucu ve tüm detaylar.
Su içsem yarıyor, günlerce aç geziyorum kilo veremiyorum diyorsanız bu araştırma kilo verememe nedeninizi ortaya çıkaracak olabilir. Belki de tek eksik olan doğru zamanlamadır. Yapılan araştırmalar, diyete ya da spora haftanın hangi günü başlandığının, kilo vermenize etkili olduğunu ortaya koydu. Peki en etkili başlangıç günü gerçekten hangisi?
Diyete başlama zamanı sandığınızdan daha önemli olabilir
Hayat tarzınızı değiştirmeye karar verdiğiniz tarih, başarı şansınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Pennsylvania Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından gerçekleştirilen üç aşamalı bir araştırma, özellikle kilo verme sürecinde seçilen günün, kilo verme konusunda belirleyici olduğunu gösteriyor.
Psikolojik etkisi büyük: Neden bu günler?
Araştırmanın yazarlarından Jason Riis, insanların bazı günlerde kendileriyle ilgili algılarının değiştiğini belirtiyor. “Zamansal dönüm noktaları” olarak tanımlanan bu özel zamanlar, bireyleri daha ileriye dönük düşünmeye teşvik ediyor.
Bir diğer araştırmacı Hengchen Dai ise şu değerlendirmeyi yapıyor:
“İnsanlar bu tür zamanlarda, ‘Artık yeni biriyim, geçmiş alışkanlıklarımdan kurtuluyorum’ düşüncesine daha yatkın oluyor. Bu da benlik algısında güçlü bir değişim yaratıyor.”
Verilerle desteklenen sonuçlar
Araştırmacılar, bu hipotezi desteklemek için şu üç alandan veri topladı:
Kişilerin internet üzerinden diyet ve egzersizle ilgili ne zaman daha çok arama yaptıkları analiz edildi.
Üniversitenin spor salonunda en yoğun kullanılan günler takip edildi.
Katılımcıların hedef belirlediği ve hedef sapmalarında para cezası ödediği bir platformun kullanıcı davranışları incelendi.
Pazartesi psikolojisi
Verilere göre haftanın en etkili başlangıç günü aslında herkesin tercih ettiği o gün yani pazartesi.
Dai, pazartesinin bireyler için “yeni bir başlangıç hissi” verdiğini vurguluyor. Cincinnati Psikoterapi Enstitüsü’nden Ann Kearney-Cooke da bu görüşü destekleyerek, haftanın ilk gününün insanlara enerji ve yeniden başlama şevki verdiğini söylüyor.
Yine de uzmanlar bir konuda uyarıyor: Pazartesi başlanan hedeflerde haftanın ortasında motivasyon düşebilir. Bu nedenle, başarısız olunan bir anda yeniden başlamak için bir sonraki pazartesiyi beklememek gerekiyor.
Başarıya götüren diğer “dönüm noktaları”
Araştırmalar, aşağıdaki tarihlerde başlanan diyet ya da egzersiz rutinlerinde de başarı oranının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor:
Doğum günleri ve yıl dönümleri
Ayın ilk günü
Yeni mevsim ya da eğitim dönemi başlangıçları
Yeni yılın ilk günü
Scranton Üniversitesi’nden psikolog John Norcross’a göre, bu özel zaman dilimlerinde alınan kararlar genellikle daha uzun vadeli ve kalıcı oluyor.