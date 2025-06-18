Pazartesi psikolojisi





Verilere göre haftanın en etkili başlangıç günü aslında herkesin tercih ettiği o gün yani pazartesi.





Dai, pazartesinin bireyler için “yeni bir başlangıç hissi” verdiğini vurguluyor. Cincinnati Psikoterapi Enstitüsü’nden Ann Kearney-Cooke da bu görüşü destekleyerek, haftanın ilk gününün insanlara enerji ve yeniden başlama şevki verdiğini söylüyor.