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Süleymaniye Camii ile aynı kadraja giren ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Süleymaniye Camii ile aynı kadraja giren ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

07:346/07/2025, اتوار
AA
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İstanbul'da ay, Süleymaniye Camii ile birlikte görüntülendi.

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