Susam, küçük yapısına rağmen vücudun ihtiyacı olan birçok değerli vitamini ve minerali barındıran şifalı bir besindir. Düzenli olarak, ölçülü miktarda tüketildiğinde bağışıklıktan kemik sağlığına, kalpten cilde kadar pek çok alanda fayda sağlar. Doğal ve güçlü bir destek arayanlar için susam mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir hazine!







