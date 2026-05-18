Sütey Yaylası’nda baharın renk cümbüşü: Göl ve Süphan Dağı aynı karede

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Sütey Yaylası’nda baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler güzel görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Sütey Yaylası, baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

1 /6 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında farklı renklerde açan çiçeklerle doğanın tüm güzelliklerini bir araya getiriyor.



2 /6 Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bir yanda gölün huzur veren görüntüsünü izlerken diğer yanda beyaz örtüsünü koruyan dağın manzarasını fotoğraflamayı ihmal etmiyor.



3 /6 Sabah saatlerinde güneşin ışıklarıyla birlikte canlanan çiçeklerle adeta doğal bir tabloyu andırıyor.



4 /6 Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.



5 /6 Bölge sakinlerinden Cengiz Velioğlu, bu yıl yağışların etkisiyle yayladaki bitki örtüsünün daha canlı olduğunu belirtirken, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğin ziyaretçileri hayran bıraktığını ifade etti.

