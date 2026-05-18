Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sütey Yaylası’nda baharın renk cümbüşü: Göl ve Süphan Dağı aynı karede

Sütey Yaylası’nda baharın renk cümbüşü: Göl ve Süphan Dağı aynı karede

10:2718/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Sütey Yaylası’nda baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler güzel görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Sütey Yaylası, baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde yer alan yayla, özellikle ilkbahar aylarında farklı renklerde açan çiçeklerle doğanın tüm güzelliklerini bir araya getiriyor.


Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bir yanda gölün huzur veren görüntüsünü izlerken diğer yanda beyaz örtüsünü koruyan dağın manzarasını fotoğraflamayı ihmal etmiyor.


Sabah saatlerinde güneşin ışıklarıyla birlikte canlanan çiçeklerle adeta doğal bir tabloyu andırıyor.


Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bölge, fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.


Bölge sakinlerinden Cengiz Velioğlu, bu yıl yağışların etkisiyle yayladaki bitki örtüsünün daha canlı olduğunu belirtirken, doğanın sunduğu eşsiz güzelliğin ziyaretçileri hayran bıraktığını ifade etti.


Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Sütey Yaylası, baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

#Sütey Yaylası
#Bitlis
#Adilcevaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DURUM AF DÜZENLEMESİ: 12. yargı paketi ile ilgili yeni gelişme var mı, Meclis'e ne zaman gelecek?