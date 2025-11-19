Taşacak Bu Deniz 7. bölümde Adil’in şüpheleri artıyor

TRT 1'in heyecan dolu dizisi Taşacak Bu Deniz, 21 Kasım Cuma akşamı 7. bölümüyle ekranlara gelecek. Adil'in Furtunalar'a karşı başlattığı büyük savaşta sular durulmazken Esme resti çeker ve Eleni’nin kızı olup olmadığını öğrenmeye çalışacak. Esme’nin bu şüphesi Adil’i de DNA testi yaptırmaya itecek.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı, dağ ile denizin ve düşman ailelerin destansı hikayesi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümünde izleyicileri büyük bir karmaşanın içine çekecek. Adil'in Furtunalar'a uyguladığı ağır cezalarla fitili ateşlenen savaşta, Oruç'un gizlediği Eleni sırrı nedeniyle sular durulmayacak. Esme'nin geri dönülmez resti ise, tüm dengeleri değiştiren kritik bir DNA testi kararını beraberinde getirecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz heyecan dolu bölümüyle 21 Kasım Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.
Adil, Furtunalılara cehennemi yaşatacak
Oruç'un Eleni'nin annesini Koçari'ye getirmesi büyük sonuçlar doğurur. Buna karşılık, Adil Furtunalar'a ağır bir bedel ödetir. Çay fabrikalarını yakar, tırlarını patlatır ve adamlarını çay kesme makinelerine attırır. Bu acımasız cezalar, Furtuna ailesi için hayatı adeta bir cehenneme çevirir.
Esme’den rest ve kritik DNA testi kararı
Tüm bu kaosun ortasında, Esme cephesinde sular ısınıyor. Esme, Oruç'a rest çekerek, Eleni'nin Oruç’un kızı çıkması durumunda Şerif'i boşayıp Furtunaların en büyük düşmanı olacağını ilan eder. Bu kararlı tavır, Adil’in şüphelerini artırır ve Eleni’nin kimliği konusunda kesin bir cevap aramasına neden olur. Adil, güvenebileceği tek kişi olan biyolog İlve’yi Koçari’ye getirterek DNA testi yapılmasını sağlar.
İlve, Koçari’ye geri dönüyor
Adil’in DNA testi için Koçari’ye çağırdığı İlve, sadece bir biyolog değil, aynı zamanda Adil ve Esme'nin geçmişteki büyük aşkının da hem tanığı hem mimarıdır. İlve'nin gelişi hem Adil hem de Esme için derin duygusal anları tetikler. İlve, istenen DNA testini gerçekleştirirken, bu karmaşa Gezep'in de yaralarının yeniden kanamasına neden olur.
Oruç’un erken düğün kararı
Oruç, Eleni’nin annesini açıklama konusunda zorlu bir pazarlık yapmak zorunda kalır. Zarife'nin felç geçirip durumunun kötüleşmesiyle, Oruç çaresizce Koçari'ye gidip Eleni'den yardım ister. Ancak Fadime, İso ve Oruç'u kovar ve Eleni, Oruç'la tüm bağlarını koparır. Tüm zorluklara rağmen Oruç, düğün tarihini erkene çekerek Furtuna ailesinin tamamını düğüne davet etme kararı alır.
Taşacak Bu Deniz’in merakla beklenen 7. bölümü, 21 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.