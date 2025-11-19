Taşacak Bu Deniz 7. bölümde Adil’in şüpheleri artıyor

İlve, Koçari’ye geri dönüyor





Adil’in DNA testi için Koçari’ye çağırdığı İlve, sadece bir biyolog değil, aynı zamanda Adil ve Esme'nin geçmişteki büyük aşkının da hem tanığı hem mimarıdır. İlve'nin gelişi hem Adil hem de Esme için derin duygusal anları tetikler. İlve, istenen DNA testini gerçekleştirirken, bu karmaşa Gezep'in de yaralarının yeniden kanamasına neden olur.