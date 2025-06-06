Tatlıses, Müge Anlı, Mesut Özil… Bayramda tek ses tek mesaj: İşte ünlü isimlerin binlerce beğeni alan o paylaşımları

Sibel Can’dan Mesut Özil’e, Hülya Koçyiğit’ten Müge Anlı ve Esra Erol’a... Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte sosyal medya, bayram mesajlarıyla renklendi. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri, takipçilerinin bayramını kutladı. Paylaşımlarında birlik, beraberlik ve sevgi vurgusu yapan ünlüler, binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sibel Can, Instagram'da ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğraf paylaşarak, “Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramımız mübarek olsun” notunu düştü.
Eski milli futbolcu Mesut Özil, hem Türkçe hem Almanca yaptığı paylaşımda, “Bayramınız mübarek olsun. Tüm İslam âlemi için barış ve huzur getirsin inşallah” ifadelerini kullandı.
Sunucu Esra Erol ise eşi ve çocuklarıyla çekilen fotoğrafına, “Bayram, paylaşmaktır… Hep birlikte nice mutlu bayramlara!” notunu ekledi.
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geleneksel bir bayram sofrasından kare paylaşarak, “Ailenizle birlikte nice güzel bayramlara” mesajını iletti.
ATV’de yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Müge Anlı, sade ama anlamlı bir mesajla takipçilerine seslendi: “Kurban Bayramı’nın sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularını pekiştirmesini dilerim. Bayramımız mübarek olsun.”
Hakan Ural da takipçilerine seslenerek, “Bayram; kırgınlıkların bittiği, gönüllerin birleştiği gündür. Hepimize hayırlı, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dilerim” paylaşımında bulundu.
İbrahim Tatlıses, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayram; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği gündür. Hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.
Ünlü isimlerin bu samimi mesajları kısa sürede büyük etkileşim aldı. Binlerce beğeni ve yorumla sosyal medyada bayram coşkusu adeta dijital bir bayram havası estirdi.