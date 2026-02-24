Teşkilat'ta şaşırtan karar: Ana kadrodaydı! Ünlü oyuncu veda ediyor

Yeni Şafak
TRT1 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Teşkilat dizisinde, peş peşe yaşanan veda haberleri seyircileri şaşkınlığa uğrattı. ‘Suzan’ karakterini oynayan Asena Girişken’in ardından, dizinin ana karakterlerinden bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.

Teşkilat dizisi, izleyiciyi ekrana kilitleyen hikâyesiyle 6. sezonda da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı Teşkilat, geçtiğimiz sezondan bu yana kadrosunda büyük değişiklik yaşamıştı. Yaşanan değişikliklere rağmen dizi reytinglerde başarı göstermeye devam ediyor.

Fenomen yapımda bir ayrılık daha gündeme geldi.

Teşkilat'ta 'Ejder' karakterini üstlenen başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Vedası yazıldı

Birsen Altuntaş'un haberine göre; Erkan Petekkaya, 173. bölümde ayrılacak. Bu ayrılığın haftalar önceden planlı olduğu öğrenildi.

Daha önce diziden ayrılacağı iddia edilen Erkan Petekkaya iddiaları yalanlamıştı. Ancak Petekkaya, hikayesinin bitmesi sebebiyle diziye veda ediyor.

