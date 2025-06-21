Topkapı Sarayı gece ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Konuya ilişkin konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Topkapı Sarayı'nda yine gece turlarına bugün itibarıyla başlıyoruz. Eylül ayının 14. gününe kadar gece turlarını devam ettireceğiz. Gece turları cumartesi akşamları yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Gece dördüncü avluda İstanbul'u eşsiz bir manzarada görme imkanı olacak. Gündüz görülen noktaların tamamını gece görmek mümkün. Sarayın bazı bölümlerini aydınlatarak ziyaretçilerimize açtık. Sadece cumartesi günleri 2 saat süreyle gezilebilecek. Saat 21.00 itibari ile alıyoruz 23.00 itibari ile de ziyaret sonlandırılıyor" dedi.