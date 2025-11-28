Trabzon kıyılarında köpek balığı hareketliliği arttı

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde amatör balıkçılık yapan Atakan Kolaylı, köpek balıkları ile ilgili önlem alınmasını isteyerek "Hemen hemen her gün balığa çıkıyorum. Köpek balığı hem bizim oltalarımıza hem de profesyonel olarak balıkçılık yapan teknelerin ağlarına zarar veriyor. Bununla ilgili bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir anda 3 oltaya birden vurduğu zamanlar da oluyor. Bunları kayıt altına da alıyoruz. 3 metrelik köpek balığı tuttuğum da oldu. Zararlı ve ürkütücü bir hayvan. Geçen günlerde bir video çektim, limanın içine girerek kıyıya kadar gelmiş. Artık alıştık. Denizde oltamıza köpek balığı vurduğu zaman çıkartıp tekrar denize bırakıyoruz. İnsan ister istemez ürküyor. Denizdeyken bize zarar verir mi onu bilemiyoruz. Tuttuğumuzda herhangi bir zarar vermeden salım yapıyoruz. Hem köpek balığını hem de vatozu alı koymanın cezası var" dedi.



