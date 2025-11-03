Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu devam ediyor: Kilosu 75 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.
Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, somonun 250, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.
Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu söyledi.
Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Örseloğlu, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor." diye konuştu.