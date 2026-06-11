Trabzon'un doğal güzelliği Uzungöl'de sezon öncesi sıkı denetim

Yetkililer, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını ve sezon boyunca aralıksız devam edeceğini ifade etti. Amaçlarının hem ziyaretçilerin sağlığını korumak hem de Uzungöl’ün kaliteli ve güvenilir turizm anlayışını sürdürmek olduğu vurgulandı.



