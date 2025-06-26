TÜİK’in 2025 verilerine göre en çok ilçeye sahip iller belli oldu. Türkiye’de 81 ilde toplam 973 ilçe bulunurken, bazı şehirler ilçe sayısıyla adeta küçük bir ülkeyi andırıyor. 39 ilçesiyle 80 ili geride bırakan bir şehrimiz listenin zirvesine yerleşti. İşte, Türkiye'nin en fazla ilçeye sahip şehirleri.

1 /12 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İçişleri Bakanlığı’nın güncellediği verilere göre, en fazla ilçeye sahip iller listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de toplam 973 ilçe bulunuyor. 39 ilçesiyle bir şehrimiz ilçe sayısında diğer 80 ili geride bırakarak listenin zirvesinde yer aldı.

2 /12 En fazla ilçesi olan iller Şanlıurfa: 13

3 /12 Samsun: 17

4 /12 Afyonkarahisar: 17

5 /12 Sivas: 17

6 /12 Bursa: 17

7 /12 Antalya:19

8 /12 Erzurum: 20

9 /12 İzmir: 30

10 /12 Ankara: 30

11 /12 Konya: 31