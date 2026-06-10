Tüm araç sahipleri bildiklerinizi unutun yeni sisteme geçişe 20 gün kaldı 40 bin lira limit var

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suiistimallerin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti.





1 Nisan 2026 tarihinde Ordu ve Bursa'nın pilot bölge seçilmesi nedeniyle uygulama resmen başlamıştı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de yeni sistem devreye girecek.