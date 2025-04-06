Turistler Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşı buldu

Roma Dönemi'nden kalan Antik Su Yolunu ziyaret eden bir grup turist, Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşını fark etti. Emekli müze müdürü Taylan Sevil, "Milattan sonra 6. yüzyılda yapılan bu su yolu ve İznik önemli bir tamiratlar gördü.