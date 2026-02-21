Yeni Şafak
Türk Kızılay Gazze’deki Filistinliler için sokak iftarı düzenledi

09:1521/02/2026, Cumartesi
G: 20/02/2026, Cuma
Türk Kızılay, ramazan ayının ilk gününde Gazze’deki Filistinliler için sokak iftarı düzenledi. Aynı zamanda Türk Kızılay’ın 21’inci İyilik Gemisi, Mersin Limanı’ndan uğurlandı.

Ramazan ayının ilk gününde Türk Kızılay, Gazze’deki Filistinliler için iftar programı düzenlendi.


Gazze kentinin orta kesimindeki Yermuk bölgesinde kurulan sokak iftarında yüzlerce aile aynı sofrada bir araya geldi.

Sivillere sıcak yemek ikram edilerek Ramazan’ın dayanışma ruhu paylaşıldı.

AŞEVİ KAPASİTESİ 60 BİNE ÇIKARILDI

Türk Kızılay’ın, Gazze’de ilk günden bu yana sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerini ramazan ayıyla birlikte daha da genişlettiği aktarıldı.

Günlük sıcak yemek kapasitesi 60 bin kişiye çıkarılırken, ramazan boyunca toplam 1 milyon 800 bin kişilik iftarlık desteği sunulması planlanıyor.

Öte yandan Türk Kızılay’ın 21’inci İyilik Gemisi, ramazan ayının ilk gününde Mersin Limanı’ndan uğurlandı.

Sevkiyat kapsamında yaklaşık 175 bin gıda kolisi ile giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemeleri Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türk Kızılay, Gazze’de hem acil insani yardım çalışmalarını hem de ramazana özel destek programlarını eş zamanlı olarak sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

